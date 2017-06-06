Закир Гаралов: «Как эти люди покупают иномарки и содержат телохранителей?»

Генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов считает, что оппозиционные политические партии и ряд неправительственных организаций (НПО) нарушают требования финансовой прозрачности.

«Оппозиционные и не прошедшие регистрации политические партии, а также ряд НПО долгие годы нарушают требования законодательства, особенно требования финансовой прозрачности», — подчеркнул З.Гаралов в беседе с журналистами.

Генпрокурор отметил, что партии должны информировать Центризбирком, а неправительственные организации — Министерство финансов о получаемых ими грантах и финансировании со стороны международных организаций.

«Оппозиционные партии и НПО долгие годы не представляли информацию об этом, и мы были вынуждены предпринять ряд серьезных мер с тем, чтобы они действовали в рамках закона», — сказал он.

По его словам, по мере совершенствования законодательства в этом направлении оппозиционные партии и НПО потеряли возможность финансироваться из-за рубежа.

«НПО и партии хотят открывать личные счета за рубежом и незаконно ввозить в страну финансовые средства. Такие попытки пресекаются на корню и будут пресекаться и впредь. Спрашивается, как эти люди содержат телохранителей и покупают себе иномарки, если десятки лет ничем не занимаются и не работают ни в каких структурах?» — подчеркнул З.Гаралов.

Генпрокурор добавил, что незаконные источники финансирования будут выявляться. «Пришло время для серьезной проверки этих незаконных финансовых источников», — сказал З.Гаралов.