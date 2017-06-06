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Мэр Лондона призвал отменить визит Трампа в Британию

 

Мэр Лондона Садик Хан предложил отменить намеченный на осень этого года государственный визит в Великобританию президента США Дональда Трампа. Причиной такого заявления стал ряд твитов, в которых глава Белого дома раскритиковал градоначальника за его слова, сказанные после терактов в британской столице, передает ТАСС.

«Я не думаю, что мы должны развернуть красную ковровую дорожку перед президентом США в тех условиях, когда его политика идет против всего, что мы защищаем», — приводит газета Daily Telegraph слова Хана, сказанные им в понедельник в эфире четвертого телеканала британского телевидения.

При этом лондонский мэр не считает, что это нанесет вред отношениям особого партнерства между Лондоном и Вашингтоном.

«Когда у вас есть особые отношения, это ничем не отличается от той ситуации, когда у вас есть близкий друг — вы находитесь вместе с ним во времена испытаний, но вы критикуете его, когда он не прав. Есть очень много вещей, в которых Дональд Трамп не прав», — добавил он.

Противоположной позиции придерживается министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

«Приглашение было направлено и принято, и я не вижу смысла в его пересмотре», — сказал Джонсон. 

«Хан совершенно прав в том, что успокоил жителей своего города, объяснив присутствие вооруженных полицейских на улицах», — поддержал глава британского МИД столичного градоначальника.

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