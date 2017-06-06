Россия запретила ввоз 17 тонн томатов из Азербайджана

На таможенном пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» инспекторы фитосанитарного контроля дагестанского управления Россельхознадзора задержали партию томатов, прибывшей из Азербайджана, сообщили «АиФ Дагестан» в пресс-службе ведомства.

«3 июня на пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» была задержана партия товара, прибывшая из Азербайджана. Основанием для задержания более 17 тонн томатов послужила недостоверная информация в фитосанитарном сертификате», — отметил источник.

По факту нарушения владелец груза привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ «Нарушение правил ввоза и вывоза подкарантинной продукции». Ввоз данной партии товара в Дагестан запрещен.