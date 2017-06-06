Сын Зии Мамедова потерял еще один ценный бизнес-актив

Бизнес-империя семьи экс-министра транспорта Зии Мамедова, некогда охватывавшая практически все сферы азербайджанской экономики, продолжает разваливаться. Теперь клан Мамедовых потерял еще один свой бизнес-актив — сеть ресторанов быстрого питания KFC.

Как стало известно haqqin.az, компания AFK, управлявшая этой сетью ресторанов и когда-то входившая в Garant Holding, сменила собственника.

Напомним, сеть ресторанов KFC в 2010 году в Азербайджан привел бизнесмен Насиб Пириев. Он основал в Баку три ресторана и довел их капитализацию до 5,6 миллиона манатов. Затем эти рестораны были переданы сыну министра транспорта Зии Мамедова Анару Мамедову.

Напомним, Анар Мамедов управлял некогда огромным Garant Holding. В настоящее время сын бывшего министра проживает в Лондоне. Офис Garant Holding закрыт, все телефоны компании отключены.