Курды вошли в столицу ИГИЛ

Силы альянса оппозиции «Сирийские демократические силы» (SDF) вошли в Ракку, передает Agence France-Presse.
«Наши силы вошли в квартал Мехлеб на востоке города», — заявил агентству командир SDF Рожда Фелат.
Операция по непосредственному освобождению города от боевиков террористической группировки «Исламское государство» началась в понедельник.
Как заявил официальный представитель альянса Талал Сило, SDF атаковал позиции ИГ с востока, запада и севера. По его словам, сражение будет «жестоким, так как боевики будут умирать, защищая свою так называемую столицу».