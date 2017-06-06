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Масштабные работы в Гаджигабуле рапортует «Азеришыг»

 

На административной территории Гаджигабульской электросети проводятся широкомасштабные перестроечные работы и капитальный ремонт, сообщает пресс-служба ОАО «Азеришыг».

Для бесперебойного и устойчивого обеспечения населения электроэнергией в селе Удулу с 1200 абонентами построена подстанция «Удулу-1», в два раза увеличена мощность подстанции «Газимамед», установлены 36 трансформаторов.

На территории района ОАО «Азеришыг» установило 754 опорных столба для воздушных линий электропередач, протянуто 50 километров линий электропередач для 10-киловаттных линий. Для 0,4-киловаттных линий установлены 4163 столба и протянуто 74 километра воздушных линий электропередач.  

Протянуто 209 километров кабеля. Отремонтировано 66,8 км воздушных и построены новые линии электропередач протяженностью 32 км.

В настоящее время в районе продолжаются перестроечные работы и капитальный ремонт электрохозяйства.

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