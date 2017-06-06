В Израиле сотни арабов напали на участок полиции

Сотни жителей арабского города в центре Израиля напали минувшей ночью на полицейский участок, один из охранников которого применил оружие и застрелил молодого человека, сообщили правоохранительные органы, передает РИА Новости.

Волнения в Кфар-Касеме начались после того, как израильские полицейские задержали находившегося в розыске горожанина, несмотря на попытки местной молодежи отбить земляка.

«В ответ на действия правоохранительных сил… сотни протестующих начали закидывать камнями полицейский участок, где в это время находился сотрудник полиции и гражданские охранники. В ходе беспорядков были сожжены три полицейские машины», — сказано в сводке о происшествии.

По данным полиции, один из охранников, «почувствовав угрозу своей жизни», открыл огонь по нападавшим и смертельно ранил 21-летнего местного жителя. «Начато расследование обстоятельств гибели молодого человека», — сообщили правоохранительные органы.

В Кфар-Касем переброшены дополнительные силы полиции, которые разогнали протестующих.