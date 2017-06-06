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Афган Мухтарлы остался под арестом

 

Сегодня в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена жалоба Афгана Мухтарлы на решение Сабаильского районного суда, сообщает АПА.

Судья Ильгар Мургузов не удовлетворил апелляцию.

Отметим, А.Мухтарлы обвиняется в незаконном пересечении государственной границы и контрабанде. Он был задержан сотрудниками Госпогранслужбы 29 мая в 22:40 на территории Балакенского района, после того как незаконно пересек азербайджанскую границу. При задержании А.Мухтарлы оказал сопротивление сотрудникам Госпогранслужбы. Во время обыска при нем была обнаружена крупная сумма денег.

Против А.Мухтарлы выдвинуто обвинение по статьям 318 (незаконное пересечение государственной границы), 206 (контрабанда) и 315.2 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) УК Азербайджана.

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