Госдолг Украины превысил 74 миллиарда долларов

Госдолг Украины в апреле 2017 года вырос почти на два миллиарда долларов — до 74,3 миллиарда долларов. Об этом во вторник сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минфина страны.

Рост госдолга связан с финансированием госбюджета за счет заимствований, решением о капитализации Приватбанка и Фонда гарантирования вкладов физических лиц, а также из-за девальвации гривны, отметили в финансовом ведомстве.

Общий размер прямого госдолга на 30 апреля составил более 63 миллиардов долларов по сравнению с 62,1 миллиарда долларов месяцем ранее. При этом прямой внешний долг за месяц увеличился на 0,74 миллиарда долларов — до 37 миллиардов долларов.

При этом внутренний долг сократился до 692 миллиардов гривен (26,1 миллиарда долларов).