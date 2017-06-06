Подписаться на уведомления
 

Нефть дешевеет из-за ситуации вокруг Катара

 

Мировые цены на нефть снижаются во вторник утром на опасениях за выполнение соглашения о сокращении добычи, обострившихся из-за ситуации с Катаром, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,4% — до 49,27 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,44% — до 47,19 доллара за баррель.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.

Доля Катара по добыче нефти является одной из самых незначительных в ОПЕК, однако напряженность внутри картеля может помешать выполнению соглашения о сокращении добычи, пишет Reuters. По словам главного рыночного стратега AxiTrader Грега Маккенны, ситуация с Катаром означает «реальную вероятность» таких проблем.

1573 просмотров


Старости
В Азербайджане самые лучшие дороги в СНГ
В Азербайджане самые лучшие дороги в СНГ Не наш рейтинг
Наша погода
Сегодня 28° / 21°
7 Июн 29° / 22°
8 Июн 28° / 21°
9 Июн 31° / 20°

Наши деньги
1 USD   =   1.7021 AZN
1 EUR   =   1.918 AZN
1 RUB   =   0.0302 AZN

Новостная лента

Синоптики обещают жару
«Волчий капкан» запер Стамбул
Астрономы открыли «адскую» планету
Жителя Губы ужалила гюрза
Саргсян опроверг конфликт со своим премьер-министром
Украинский круизный лайнер «сбежал» в Россию
ИГИЛ казнило 160 человек
Российский истребитель поднимался на перехват бомбардировщика США
Нефть дешевеет из-за ситуации вокруг Катара
Госдолг Украины превысил 74 миллиарда долларов
Афган Мухтарлы остался под арестом
В Израиле сотни арабов напали на участок полиции
Масштабные работы в Гаджигабуле рапортует «Азеришыг»
Курды вошли в столицу ИГИЛ
Сын Зии Мамедова потерял еще один ценный бизнес-актив
Россия запретила ввоз 17 тонн томатов из Азербайджана
Мэр Лондона призвал отменить визит Трампа в Британию
Центробанк сохранил курс маната
Закир Гаралов: «Как эти люди покупают иномарки и содержат телохранителей?»
Трамп попросил Тиллерсона наладить отношения с Россией
В Азербайджане продолжают дешеветь сигареты
Армения разместила в Карабахе тысячи афганских наемников Сенсационное заявление из Турции
Имамы отказались от заупокойных молитв по лондонским террористам
Состояние здоровья Натика Алиева стабилизировалось
Голландский банк прогнозирует снижение учетной ставки в Азербайджане
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться