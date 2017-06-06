Нефть дешевеет из-за ситуации вокруг Катара

Мировые цены на нефть снижаются во вторник утром на опасениях за выполнение соглашения о сокращении добычи, обострившихся из-за ситуации с Катаром, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,4% — до 49,27 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,44% — до 47,19 доллара за баррель.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.

Доля Катара по добыче нефти является одной из самых незначительных в ОПЕК, однако напряженность внутри картеля может помешать выполнению соглашения о сокращении добычи, пишет Reuters. По словам главного рыночного стратега AxiTrader Грега Маккенны, ситуация с Катаром означает «реальную вероятность» таких проблем.