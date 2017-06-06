Российский истребитель поднимался на перехват бомбардировщика США

Российский истребитель Су-27 был поднят в воздух для перехвата американского стратегического бомбардировщика Б-52, который летел над нейтральными водами Балтийского моря вдоль границ РФ, сообщили во вторник в Министерстве обороны России.

«Экипаж российского Су-27, приблизившись к воздушному объекту на безопасное расстояние, идентифицировал его как американский стратегический бомбардировщик Б-52 и осуществлял сопровождение», — сказали в военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, после удаления американского бомбардировщика от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.