ИГИЛ казнило 160 человек

Верховный комиссар по правам человека ООН Зейд Раад аль-Хусейн сообщил, что боевики террористической группировки «Исламское государство» расстреляли в Мосуле 163 мирных жителя. Об этом сообщает BFMTV.

«Мои сотрудники на месте сообщили, что тела мужчин, женщин и детей валяются на улицах квартала Аль-Шира на западе Мосула. Люди были убиты боевиками ИГ при попытке бежать из города», — заявил чиновник.

По предварительным данным, массовый расстрел гражданского населения произошел 1 июня.

7 апреля сообщалось о казни в Мосуле 140 человек, пытавшихся уйти из подконтрольных террористам городских кварталов.