Украинский круизный лайнер «сбежал» в Россию

Украинский круизный лайнер «Генерал Ватутин» по не известным пока причинам отказался заходить в порт Одессы, взяв курс на Крым, а затем и на Ростов. Об этом пишет «Думская».

Как отмечается, судно отправилось в круиз 1 июня. По Днепру «Генерал Ватутин» спустился до Херсона, откуда должен был направиться в Одессу. Вместо этого корабль двинулся в порт в Вилково на границе с Румынией, а после якобы неожиданно взял курс в сторону российских берегов.

Ночь судно провело возле южного берега Крыма, а сегодня утром возобновило движение в сторону Ростова-на-Дону.

В круизной компании «Червона рута», которая организовывает туры на «Ватутине», изданию заявили, что не владеют информацией о передвижениях судна.