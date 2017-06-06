Саргсян опроверг конфликт со своим премьер-министром

У премьер-министра Карена Карапетяна нет каких-либо причин для отставки. Об этом заявил в беседе с журналистами 6 июня президент Армении Серж Саргсян.

На замечание армянских журналистов о том, что в последнее время пресса все время пишет о напряженных отношениях между президентом и премьер-министром и что Карапетян готовится подать в отставку, Серж Саргсян ответил:

«У премьер-министра нет каких-либо причин для отставки, а периодически публикуемые сообщения о якобы имеющихся разногласиях, конфронтации надуманные. Мы очень хорошо понимаем, и на уровне партии, и власти, кто является автором этой постановки, чего они желают. Но, думаю, все это не может как-то повлиять на ситуацию. В нашей стране и в нашей партии, в частности, царит здоровая рабочая атмосфера».