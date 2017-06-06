Подписаться на уведомления
 

Саргсян опроверг конфликт со своим премьер-министром

 

У премьер-министра Карена Карапетяна нет каких-либо причин для отставки. Об этом заявил в беседе с журналистами 6 июня президент Армении Серж Саргсян.

На замечание армянских журналистов о том, что в последнее время пресса все время пишет о напряженных отношениях между президентом и премьер-министром и что Карапетян готовится подать в отставку, Серж Саргсян ответил: 

«У премьер-министра нет каких-либо причин для отставки, а периодически публикуемые сообщения о якобы имеющихся разногласиях, конфронтации надуманные. Мы очень хорошо понимаем, и на уровне партии, и власти, кто является автором этой постановки, чего они желают. Но, думаю, все это не может как-то повлиять на ситуацию. В нашей стране и в нашей партии, в частности, царит здоровая рабочая атмосфера».  

483 просмотров


Старости
В Азербайджане самые лучшие дороги в СНГ
В Азербайджане самые лучшие дороги в СНГ Не наш рейтинг
Наша погода
Сегодня 28° / 21°
7 Июн 29° / 22°
8 Июн 28° / 21°
9 Июн 31° / 20°

Наши деньги
1 USD   =   1.7021 AZN
1 EUR   =   1.918 AZN
1 RUB   =   0.0302 AZN

Новостная лента

Синоптики обещают жару
«Волчий капкан» запер Стамбул
Астрономы открыли «адскую» планету
Жителя Губы ужалила гюрза
Саргсян опроверг конфликт со своим премьер-министром
Украинский круизный лайнер «сбежал» в Россию
ИГИЛ казнило 160 человек
Российский истребитель поднимался на перехват бомбардировщика США
Нефть дешевеет из-за ситуации вокруг Катара
Госдолг Украины превысил 74 миллиарда долларов
Афган Мухтарлы остался под арестом
В Израиле сотни арабов напали на участок полиции
Масштабные работы в Гаджигабуле рапортует «Азеришыг»
Курды вошли в столицу ИГИЛ
Сын Зии Мамедова потерял еще один ценный бизнес-актив
Россия запретила ввоз 17 тонн томатов из Азербайджана
Мэр Лондона призвал отменить визит Трампа в Британию
Центробанк сохранил курс маната
Закир Гаралов: «Как эти люди покупают иномарки и содержат телохранителей?»
Трамп попросил Тиллерсона наладить отношения с Россией
В Азербайджане продолжают дешеветь сигареты
Армения разместила в Карабахе тысячи афганских наемников Сенсационное заявление из Турции
Имамы отказались от заупокойных молитв по лондонским террористам
Состояние здоровья Натика Алиева стабилизировалось
Голландский банк прогнозирует снижение учетной ставки в Азербайджане
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться