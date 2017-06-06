Синоптики обещают жару

В Баку и на Абшеронском полуострове в среду ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Однако утром в некоторых местах полуострова возможен кратковременный дождь. Южный ветер во второй половине дня сменится умеренным северо-западным ветром, который к вечеру временами будет усиливаться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 16-19°, днем 26-31°, в Баку ночью 17-19°, днем 28-30° тепла.

Атмосферное давление понизится с 762 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 40-50%.

В ближайшие два дня умеренные колебания метеорологических факторов будут благоприятны для метеозависимых людей.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Утром местами туман. Однако вечером и ночью в отдельных северных и западных районах ожидаются грозовые дожди. Возможен град. Западный ветер днем местами усилится.

Ночью 15-20°, днем 30-35° тепла, в горах ночью 9-14°, днем 17-22° тепла.