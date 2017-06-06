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Эр-Рияд аннулировал лицензию Qatar Airways

 

Власти Саудовской Аравии аннулировали лицензию катарской авиакомпании Qatar Airways. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Уточняется, что страна закрывает воздушное пространство для самолетов из Катара.

Ранее сообщалось, что авиакомпании Emirates и Egyptair приостанавливают рейсы в Катар.

Утром 5 июня сразу четыре арабские страны объявили о разрыве отношений с Катаром, заявив о том, что это сделано из-за поддержки Дохой терроризма и террористических группировок.

Позже к ним присоединились власти Йемена, Ливии и Мальдив. На данный момент семь стран разорвали дипотношения с Катаром.

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