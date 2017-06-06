В последнее время в связи с естественными природными процессами останки людей, находящиеся на открытом воздухе на территории Мемориального комплекса геноцида в Губе, начали гнить, земля подверглась эрозии, активизировались оползни, сообщает АПА.

Президент Ильхам Алиев дал соответствующие указания для расследования сложившейся ситуации и предотвращения протекающих процессов.

По поручению президента глава Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев подписал распоряжение «О некоторых вопросах в связи с Мемориальным комплексом геноцида в Губе».

Согласно документу, создана комиссия по расследованию сложившейся ситуации и подготовке соответствующих предложений. Председателем комиссии назначен помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов.

Комиссия в течение месяца должна представить Администрации президента результаты расследования и предложения в связи с будущей работой.