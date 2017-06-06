Руководство «Газпрома»: «Азербайджан должен нас попросить»

«Трансадриатический газопровод (TAP) рискует быть недозагруженным», — заявил журналистам заместитель председателя правления компании «Газпром» Александр Медведев, сообщает Интерфакс-Азербайджан.

Концерн строит через Черное море газопровод «Турецкий поток», сухопутным продолжением которого могли бы стать трубопроводные проекты Poseidon или TAP. Совладельцы TAP AG — SOCAR, BP, Snam, Fluxys, Enagas и Axpo. С руководством Snam и Fluxys «Газпром» вел переговоры в ходе Петербургского международного экономического форума.

«Ситуация, в которой построенная труба будет лежать незаполненной, противоестественна. Теоретически в реализации проекта Poseidon было бы возможно использовать мощности газопровода TAP. Но мы здесь ни в коем случае не собираемся быть просителями. Тут голова должна болеть у владельцев газопровода TAP», — сказал А.Медведев.

«В текущей ситуации у Азербайджана растущие потребности в закачке газа в пласт для поддержания добычи нефти на основных месторождениях. Это не шуточный вопрос, это не вопрос выбора — вопрос необходимости», — напомнил А.Медведев.

«Мы это уже проходили на других проектах в других странах. Это вопрос выбора азербайджанской стороны. И если в этой ситуации мощности TAP окажутся пустыми, это опять же выбор участников TAP, держать их пустыми или попробовать найти какое-то взаимопонимание. Например, с нами. Теория теорией, а практика практикой. Мы открыты для любых вариантов развития бизнеса в Европе и считаем, что сотрудничество было бы идеальным. Но никого заставлять мы не собираемся», — заключил А.Медведев.