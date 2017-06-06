Главное управление по борьбе с коррупцией о банковских преступлениях

«Мы расследуем различные уголовные дела в связи с банковским сектором. Также ведется предварительное расследование», — заявил заместитель генпрокурора — начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Кямран Алиев, сообщает АПА.

Кямран Алиев сказал, что сведения, полученные Палатой по надзору за финансовыми рынками и Счетной палатой, направляются в Главное управление по борьбе с коррупцией, а затем расследуются там.

«В банковской сфере свои законы. Мы должны придерживаться этой линии, чтобы не мешать работе банковского сектора. Это также относится и к частному сектору. Эти расследования должны придать импульс развитию сектора. Мы пользуемся средствами уголовного преследования в самом крайнем случае. Лишь в случае обнаружения явных фактов присвоения вмешиваемся непосредственно.

Не каждое нарушение является преступлением. Могут быть нарушения банковского законодательства, какие-либо административные проступки, халатность. Поэтому стараемся поступать внимательно, осторожно. В этом вопросе мы также пользуемся помощью банковских специалистов. Мы юристы, неправильно будет нам брать на себя чрезмерную ответственность», — сказал Кямран Алиев.