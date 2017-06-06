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Дутерте запретил филиппинцам отправляться на заработки в Катар

 

Власти Филиппин ввели временный запрет для граждан на поездки в Катар на заработки после разрыва рядом стран дипломатических отношений с эмиратом. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

«Для начала мы должны изучить ситуацию. На данный момент защита наших рабочих мигрантов стоит на первом месте. То, как долго будет действовать временный запрет, будет зависеть от оценки ситуации», — приводит агентство слова министра труда и занятости страны Сильвестре Белло.

Как отмечает агентство, в Катаре работают около 250 тыс. филиппинцев.

В понедельник Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, следом Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвиняя его в поддержке терроризма и экстремистской идеологии, враждебной политике и вмешательстве в дела арабских государств.

Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и воздушного сообщения с Катаром, высылке его дипломатов и подданных. Власти Катара выразили сожаление по этому поводу и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными.

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