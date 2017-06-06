Арда Туран устроил в самолете потасовку с журналистом

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран во время перелета со сборной Турции после матча против Македонии (0:0) устроил потасовку в самолете, сообщает Hürriyet.

По информации источника, 30-летний турок неоднократно оскорбил ветерана спортивной журналистики Билала Меше, а затем схватил его за шею.

Туран также выразил недовольство написанной журналистом после Euro-2016 статьей о конкуренции за премиальные внутри команды.

Сцепившихся вовремя разняли другие журналисты. Меше намерен подать в суд на футболиста.