Российский истребитель перехватил норвежский самолет

Российский истребитель МиГ-31 во вторник был поднят для перехвата норвежского патрульного противолодочного самолета «Ореон», который летел над водами Баренцева моря вдоль российской границы с выключенным транспондером, сообщили в Минобороны РФ, передает Интерфакс.

«Экипаж (российского) перехватчика сблизился с целью на безопасное расстояние и визуально идентифицировал ее как патрульный противолодочный самолет ВВС Норвегии Р-3С «Ореон», — сказали в военном ведомстве.

В Минобороны РФ заявили, что после того, как норвежский самолет изменил маршрут полета и удалился от границы РФ, российский истребитель-перехватчик МиГ-31 вернулся на базовый аэродром.