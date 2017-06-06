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Сыновья Трампа: «Мы не имеем ничего общего с Россией»

 

Сыновья президента США Дональда Трампа — Дональд-младший и Эрик — назвали абсолютным вымыслом утверждения об их связях с представителями России. Об этом они заявили в интервью телекомпании ABC, передает ТАСС.

«Это величайшая фабрикация в истории», — подчеркнул Эрик.

«У нас нет сделок с Россией, у нас нет проектов в России, мы не имеем ничего общего с Россией», — сказал он.

Дональд Трамп-младший в свою очередь заявил, что стимулом к началу расследований якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы в США, которые ведут спецкомитеты по разведке в обеих палатах Конгресса, стали сфабрикованные материалы СМИ и утечки, исходящие от представителей администрации, занимающих свои должности еще со времен правления бывшего президента Барака Обамы.

«Я вижу, как политический истеблишмент пытается сделать так, чтобы президенту Трампу было труднее преуспеть», — сказал Дональд.

Сыновья, которым Трамп передал руководство своей семейной компанией Trump Organization, также заявили, что ФБР не связывалось с ними по поводу их возможных контактов с представителями РФ.

«Это не более чем охота на ведьм, — отметил Эрик Трамп, говоря про расследования. — Я считаю, что в конечном итоге никаких результатов это не принесет».

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