Известный российский спортивный теле- и радиокомментатор, телеведущий и журналист Александр Кузмак провел сегодня в Баку семинар для представителей азербайджанских медиа.

Семинар был организован АФФА. Открыл мероприятие генеральный секретарь ассоциации Эльхан Мамедов, сообщивший, что подобные мастер-классы будут проводиться и впредь. Они рассчитаны на подготовку азербайджанских журналистов к футбольному чемпионату Европы-2020, четыре матча которого состоятся в Баку.

В ходе встречи, длившейся несколько часов, Александр Кузмак ответил на множество вопросов азербайджанских комментаторов и журналистов.

Во время семинара был затронут и щепетильный вопрос, касающийся того, как азербайджанские комментаторы должны реагировать, если на поле армянский футболист. В частности, был приведен пример Генриха Мхитаряна, принимавшего участие в недавнем финале Лиги Европы в составе «Манчестер Юнайтед» и забившего гол.

«Я бывал в Грузии, Армении, теперь я впервые приехал в Азербайджан, — говорит Александр Кузмак. – У меня есть друзья разных национальностей, но я немного далек от всех этих противоречий. Хотя понимаю ситуацию, ведь такое сейчас вполне может быть и в России.

В случае с Мхитаряном я бы посоветовал азербайджанским коллегам не молчать, а называть его фамилию, особенно если он забил гол и его показывают крупным планом. Но, конечно, учитывая отношения между двумя странами, не стоит делиться детальной информацией об армянском футболисте — рассказывать о том, где он родился, где начинал играть и т.д.

Но если вдруг случится нечто фантастическое и сборная Армении, допустим, выйдет в финал чемпионата мира, в таком случае я не завидую азербайджанскому комментатору, который будет работать на этой игре, и даже не знаю, что порекомендовать».

Коснулся Кузмак и темы назначения российских комментаторов на матчи азербайджанских команд. Он полностью опроверг вероятность того, что комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян может вести репортаж об игре «Карабаха» или другой нашей команды.

«Я прекрасно знаю Нобеля, мне известно, что он родом из Баку. Я точно знаю, что он никогда не возьмется комментировать матч «Карабаха» или сборной Азербайджана. Чисто из этических соображений. А если кто-то будет умышленно назначать армянина на игры с участием азербайджанских футболистов и заставлять его на них работать, то это идиот».

Тут уместно будет напомнить, что в 2015 году Нобель Арустамян был назначен комментатором на отборочный матч чемпионата Европы-2016 между сборными Азербайджана и Италии. Арустамян отказался комментировать эту игру. Вместо него был назначен другой комментатор. Как выяснилось позднее, это был просто недочет программного директора, который назначил Арустамяна на игру сборной Азербайджана, но при этом не учел национальную принадлежность комментатора.

Говорил Александр Кузмак и о дуете Арустамяна с уроженцем Азербайджана Эльвином Керимовым, вспомнив об их совместной работе в 2013 году на матче Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Галатасараем». Их тандем возник тогда не случайно: Нобель является болельщиком «Ювентуса», а Керимов – «Галатасарая».

«Я запомнил тот матч. Это допустимо, когда один комментатор болеет за одну команду, а второй — за другую. Если, конечно, они заранее договорились и преподносят это с юмором. Иначе это будет смотреться не очень хорошо.

И Эльвин, и Нобель молоды. У них еще все впереди. Обоим еще работать и работать».

Напомним, не так давно дуэт Керимов — Арустамян работал и на матче чемпионата России между «Краснодаром» и «Анжи».

В ходе семинара Александр Кузмак поведал также о различных нюансах комментаторской работы, поделился своими опытом и знаниями. К примеру, он рассказывал азербайджанским коллегам о том, как надо готовиться к матчам, как следует вести себя в нестандартных ситуациях, как реагировать на судейские ошибки и недочеты футболистов, а также о многом другом.

В заключение Эльхан Мамедов вручил участникам семинара сертификаты, сообщив, что следующий мастер-класс состоится в сентябре.

«Спасибо, что пригласили меня. Это мой первый приезд в Баку и теперь уж точно не последний, — заявил российский комментатор. — Не ожидал увидеть тут такое. Я просто потрясен. Завтра вернусь в Москву и буду всем рассказывать о красоте вашего города. Сам же хочу вернуться сюда вновь, но не работать, а отдыхать».

Александр Кузмак работал на спортивных каналах «НТВ-Плюс», где с 1999 по 2006 год комментировал теннис, хоккей и футзал. Он также вел выпуски новостей на НТВ и ТВ-6. На Олимпиаде-2006 в Турине был пресс-секретарем сборной России по хоккею. В качестве журналиста был на пяти Олимпиадах.

На канале «Спорт» (затем был переименован в «Россия 2», а еще позже в «Матч ТВ») и на «Первом канале» комментировал матчи Лиги чемпионов, чемпионатов мира и Европы по футболу, а также соревнования по теннису и хоккею. Был ведущим ряда передач, среди которых «Большой спорт», «Хоккей России» и «Вопрос министру».

В сентябре 2015 года Кузмак был назначен исполнительным продюсером новостей на «Матч ТВ», вел на этом канале передачу «Спортивный вопрос». После Олимпиады в Рио покинул «Матч ТВ». Сейчас комментирует игры чемпионата Национальной хоккейной лиги на канале «Евроспорт». Недавно работал на матчах чемпионата мира по хоккею, которые транслировал Первый канал.

Снял документальный фильм о знаменитом российском хоккеисте Павле Буре, за что удостоился приза международного кинофестиваля в Милане.