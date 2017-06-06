Стадо диких слонов напало на деревню: есть жертвы

Двое местных жителей погибли при атаке стада диких слонов на деревню в центральной Танзании. Инцидент произошел утром 5 мая в деревне Мусими. По словам представителей полиции, на деревню напало стадо из 32 диких слонов, сообщает Синьхуа.

Большинство жителей не были предупреждены о нападении, поэтому атака животных вызвала в деревне панику.

Предположительно животные попали в этот район из близлежащих заповедников Масва или Кизиго. Предыдущий раз слоны нападали на деревни в этой местности еще в 1974 году.