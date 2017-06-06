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Изоляция Катара может привести к большой войне Американские источники

 

Дипломатическая изоляция Катара может стать началом новой большой войны, заявил директор Программы политики по отношению к странам Персидского залива и по вопросам энергетики Вашингтонского института ближневосточной политики Саймон Хендерсон, пишет Foreign Policy, передает РИА Новости.

«Эти страны давно стремились к войне с Ираном. Ситуация с Катаром, возможно, просто повод, которым они решили воспользоваться», — считает С.Хендерсон.

По мнению автора, мир сегодня, возможно, находится на пороге исторического момента, сравнимого с убийством в Сараево в 1914 году австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, которое послужило формальным поводом для начала Первой мировой войны.

Ряд арабских стран разорвал дипломатические отношения с Дохой, обвинив эмират в поддержке террористов. Кроме того, Эр-Рияд объявил о запрете на полеты катарской авиакомпании Qatar Airways, закрытии сухопутной границы с этой страной и портов для ее кораблей. Сообщается, что Тегеран уже предложил Катару помощь и готов предоставить три своих порта. Этот жест в Эр-Рияде и Абу-Даби, скорее всего, воспримут как подтверждение «вероломных» связей Дохи и Тегерана, считает эксперт.

При этом формальной целью Саудовской Аравии и ОАЭ является не Иран, а Катар, который уже давно был в стороне от всеобщего согласия арабских стран Персидского залива в том, что касается отношений с Тегераном.

С точки зрения эксперта, важную роль в разрядке этой потенциально взрывоопасной ситуации может сыграть Вашингтон, и госсекретарь США Рекс Тиллерсон находится в выгодном положении, поскольку до своего вступления в должность возглавлял ExxonMobil — главного иностранного игрока в энергетическом секторе Катара.

«Вашингтону надо действовать быстро и остановить этот марш в направлении войны, а не ждать, когда начнется бойня», — считает С.Хендерсон.

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