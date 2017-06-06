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МВД о спецоперации на границе с Россией

 

Согласно достигнутому между МВД Азербайджана и России соглашению, с 29 мая по 4 июня текущего года на территории приграничных районов обеих стран были проведены совместные комплексные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия под условным названием «Граница».

В результате мероприятий, проведенных в Республике Дагестан РФ и Губинском, Гусарском, Хачмазском, Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском и Габалинском районах Азербайджана за совершение разного рода преступлений были задержаны 29 человек. В частности, были задержаны 13 человек, разыскиваемых Российской Федерацией, определено местонахождение 3 человек, считавшихся без вести пропавшими, задержаны 56 человек, имеющих задолженность перед государством. 

Были изъяты 8 автоматов, 13 пистолетов, 66 единиц нарезного и помпового оружия, 53 ручные гранаты, 25 магазинов, 29 различных военных приспособлений и боеприпасов, 7145 патронов разного калибра.

В результате оперативно-розыскных мер выявлены 15 фактов в связи с наркотиками, в результате которых из незаконного оборота были изъяты 600 граммов марихуаны, 39 тысяч 396 кустов конопли общим весом 10 306 килограммов.

Кроме того, были раскрыты 16 преступлений, совершенных на территории приграничных районов.

Проведение таких совместных оперативно-розыскных мероприятий с учетом защиты прав и свобод граждан, а также национальных интересов двух стран, планируется и в будущем.

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