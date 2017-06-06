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Обвал катарского риала

 

Курс национальной валюты Катара риала упал на фьючерсных рынках до самой низкой отметки с 2009 года на волне опасений ухудшения его экономического положения после разрыва отношений с рядом арабских стран, в том числе, с соседями по региону, передает Рейтер.

В понедельник Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром, прекратив с ним всякое сообщение. К ним присоединились Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивы и Маврикий.

Так, по данным Рейтер, на межбанковском валютном рынке за один доллар США во вторник дают 3,6470 риала, что является самым низким показателем с июня прошлого года. При этом Центральный банк Катара выставил курс 3,64 риала за один доллар, курс обмена катарской валюты варьируется вокруг этого значения.

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