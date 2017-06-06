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Кувейт попробует помирить Катар и Саудовскую Аравию

 

Эмир Кувейта предложил свое посредничество для разрешения кризиса между Катаром и группой государств во главе с Саудовской Аравией. Об этом сообщает Reuters.

Эмир Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах вылетел в Джидду (Саудовская Аравия) с «братским визитом». Там он, как ожидается, проведет переговоры с королем Салманом и попробует убедить его пойти на мировую с Катаром.

Ранее посредничество кувейтского правителя одобрил Катар: эмир Тамим бин Хамад Аль Тани побеседовал по телефону с министром иностранных дел Кувейта и по его просьбе отложил запланированное обращение к нации.

 «Мы хотим дать шейху Кувейта возможность обсудить проблему со всеми сторонами, втянутыми в кризис, и попытаться разрешить проблему», — объяснил катарский эмир. Он также сообщил, что невзирая на беспрецедентное давление со стороны Саудовской Аравии, Катар не будет вводить ответных мер.

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