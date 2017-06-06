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Американский бомбардировщик бомбит ИГИЛ видео

 

Известный авиационный журналист Дэвид Ценциотти опубликовал на своем канале в YouTube видео боевого применения самолета B-52H с корректируемыми авиационными бомбами GBU-31 JDAM по целям в Ираке.

Бомбардировщик, взлетевший с базы Аль-Удейд в Катаре, нанес удар по складу оружия и боеприпасов террористической группировки «Исламское государство». Самолет, запечатленный на видео, входит в состав 23-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи. Удар был нанесен 23 мая этого года и, судя по мощности взрывов на земле, был результативным.

Как отмечает Ценциотти, обычная загрузка B-52 в таких полетах составляет до трех 907-килограммовых авиабомб GBU-31 с системой корректировки по GPS и до восьми 227-килограммовых GBU-54 с лазерным наведением. Кроме того, самолет может нести до 16 бомб на внешней подвеске.



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