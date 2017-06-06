Лавров пошутил о древнейшей профессии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе беседы со студентами в Калининграде пошутил по поводу древнейшей профессии. Об этом сообщает Rambler News Service.

«Я, кстати, готов отстаивать точку зрения о том, что неправильно считают ту профессию, которая была древнейшей, потому что древнейшая профессия все-таки дипломатия. Поскольку сначала нужно договориться», — сказал глава МИД.

По словам Лаврова, дипломатия особенно интересна в те моменты, когда она приносит результат. В качестве примера он вспомнил переговоры в столице Белоруссии в феврале 2015 года, которые затянулись на 17 часов и завершились подписанием Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

«Вы не представляете, какое это было ощущение: ощущение результата», — поведал министр.