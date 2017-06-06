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Американцы вступили в бой за столицу ИГИЛ

 

Подразделения Корпуса морской пехоты США и вертолеты принимают участие в операции по освобождению сирийского города Ракка от боевиков группировки "Исламское государство", об этом сообщил журналистам представитель Пентагона Джефф Дэвис.

По его словам, в боевых действиях участвуют ударные вертолеты Apache.

Кроме того, как уточнил Дэвис, морпехи применяют 155-миллиметровые гаубицы М777 для поддержки наступающих частей.

Ранее в штабе коалиции во главе с США сообщили, что альянс оппозиции "Сирийские демократические силы" (SDF) вошел в Ракку в рамках операции по освобождению города.

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