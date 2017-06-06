Дипломатический скандал между Беларусью и Литвой

Минск потребовал объяснений от Вильнюса в связи с высказываниями президента Литвы Дали Грибаускайте, которая назвала Белоруссию и Россию угрозой Польше и странам Прибалтики. Белорусский МИД вызвал литовского посла, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В министерстве назвали оскорблением страны «использованную президентом Литвы лексику, включая слова "агрессивные игры"».

Ранее сообщалось, что Грибаускайте назвала главной угрозой для прибалтийских республик и Польши существование России и Белоруссии на востоке.

«Плюс милитаризация Калининградской области, плюс использование территории Белоруссии для различных экспериментов и агрессивных игр, направленных против Запада», — добавила она.