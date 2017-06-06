Порошенко украинизировал СМИ

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении 75-процентной квоты на использование украинского языка в телеэфире. Об этом глава государства рассказал во вторник, 6 июня, на встрече с журналистами, передает пресс-служба украинского лидера.

Он выразил благодарность работникам СМИ за идею о введении языковых квот.

«Здесь пальму первенства готов отдать вам. Это ваша инициатива и предложения, которые я только поддержал. Народные депутаты блестяще сработали, и я имел большое удовольствие и большую честь их подписать», — заявил Порошенко.