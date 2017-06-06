Пользователи из Азербайджана также стали жертвами компьютерной эпидемии WannaCry – трояна-шифратора, который в середине мая атаковал сотни тысяч компьютеров по всему миру. Об этом говорится в отчете международного разработчика антивирусного программного обеспечения ESET.

В отчете говорится, что в мае 12,81% пользователей ESET NOD32 из Азербайджана столкнулись с попыткой заражения их компьютеров вредоносным ПО.

По данным системы телеметрии ESET, на пике эпидемии 12-14 мая большинство отраженных атак WannaCry зафиксировано в России (45,07% срабатываний антивирусных решений). Пользователи из Азербайджана от этого типа вируса пострадали незначительно.

В то же время рейтинг киберугроз по Азербайджану возглавил новый представитель семейства рекламного ПО JS/Adware.AztecMedia. ESET отмечает рост активности этой программы с начала мая 2017 года. Кроме того, положительную динамику демонстрируют вредоносные элементы веб-страниц HTML/ScrInject и троян-загрузчик Win32/TrojanDownloader.Stantinko.

ESET рекомендует пользователям из Азербайджана игнорировать подозрительные сайты и ссылки, регулярно обновлять операционную систему и другие программные продукты, а также защитить ПК и мобильные устройства современным антивирусным ПО.