Коалиция во главе с США нанесла новый удар по сирийским проправительственным силам в Ат-Танфе во вторник, говорится в заявлении коалиции.

Первый подобный удар был нанесен 18 мая в том же районе.

"Несмотря на предыдущие предупреждения, поддерживающие режим силы вошли в установленную зону избежания конфликтов; речь идет о танке, артиллерии, средствах ПВО, несущих вооружение технических автомобилях и более 60 солдатах, которые представляли угрозу коалиции и партнерским силам, находящимся в гарнизоне Ат-Танфа", — говорится в заявлении.

"Коалиция вынесла несколько предупреждений по линии избежания конфликтов, а затем уничтожила две единицы артиллерии, одну единицу противовоздушного оружия, а также повредила танк", — говорится в сообщении.