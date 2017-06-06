Госдеп США: Россия готовила госпереворот в Черногории

Государственный департамент США заявил, что Россия планировала совершить госпереворот в Черногории; об этом были проинформированы партнёры республики по НАТО. Соответствующее заявление сделал исполняющий обязанности помощника госсекретаря Джон Хефферн.

По его словам, в Черногории "в прошлом году собрались несколько российских агентов", и "власти Черногории проинформировали нас в НАТО о планировавшемся госперевороте в Черногории".

По заявлению американского дипломата, "российские агенты использовали разного рода механизмы для того, чтобы подорвать выборы" в Черногории.