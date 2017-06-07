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Эрдоган заступился за Катар

 

Турция продолжит развивать отношения с Катаром, санкции против этой страны не являются решением проблемы, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Мы не считаем правильным решением санкции против Катара. В период, когда нам особенно нужны солидарность и сотрудничество, эта ситуация никому в нашем регионе не принесет пользы. С одобрением воспринимаем хладнокровие Катара. Мы и дальше продолжим развивать с ним отношения", — заявил Эрдоган во вторник, выступая перед активистами правящей в Турции Партии справедливости и развития.

Он добавил, что Турция приложит все усилия для того, чтобы ситуация вокруг Катара как можно быстрее разрешилась путем диалога.

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