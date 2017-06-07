Иордания также заблокировала «Аль-Джазиру»

Иордания снижает уровень дипломатического представительства с Катаром и закрывает офис катарского телеканала "Аль-Джазира" в Аммане, заявил иорданский министр информации, официальный представитель правительства страны Мухаммед аль-Мумини.

"После изучения причин кризиса, который наблюдается в отношениях между Арабской республикой Египет, Саудовской Аравией, ОАЭ, королевством Бахрейн и государством Катаром, правительство решило снизить уровень дипломатического представительства с государством Катар", — приводит иорданское государственное агентство "Петра" заявление официального представителя.

Также в тексте заявления также отмечается, что иорданское правительство "отменяет лицензии офиса телеканала "Аль-Джазира" в Аммане".