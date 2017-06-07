Катарский кризис – разрыв отношений шести государств главе с Саудовской Аравией со своим соседом, обвиненным в поддержке регионального терроризма, неожиданно обернулся напряжением между президентом Трампом и главой внешнеполитического ведомства Рексом Тиллерсоном.

Это пока заочное напряжение, но возникшую проблему придется как-то решать. Дело в том, что по свежим следам конфликта госсекретарь Тиллерсон заявил, что страны Залива должны сесть за стол переговоров и решить свои проблемы с Катаром. Если надо, он готов подключиться. Бывший глава ExxonMobil неплохо знаком с ситуацией в регионе, а с отцом нынешнего эмира Катара у него были неплохие личные отношения.

«Я думаю, что мы являемся свидетелями роста числа раздражителей в регионе, которые были там в течение некоторого времени, и, очевидно, их количество выросло до такого уровня, что страны решили, что им необходимо принять меры. Мы, безусловно, призываем стороны сесть за стол переговоров и устранить эти разногласия».

Сдержанная дипломатическая позиция с призывом не горячиться. Но спустя некоторое время появляются сообщения в твиттере американского президента, полностью поддерживающие позицию государств, объявивших блокаду Катару: «Приятно видеть, что визит в Саудовскую Аравию и встреча с королем и представителями еще 50 государств уже дает свои плоды. Они заявили, что займут твердую позицию в отношении финансирования экстремизма, и все указывали на Катар. Возможно, это станет началом конца ужасов терроризма».

Какой уж тут стол переговоров, давить врага надо. Рекс Тиллерсон попадает в сложную ситуацию. Она связана, с одной стороны, с его прошлым: ExxonMobil очень тесно сотрудничает с Катаром, инвестировав в тамошние проекты 30 миллиардов долларов, и имеет совместные проекты с Qatar Petroleum по всему миру. С другой стороны, Государственный департамент не может проводить политику, отдельную от президентской.

Президент же – сама неожиданность. Во время своего турне Дональд Трамп 21 мая встречался с эмиром Катара и в своей манере рассказывал об удивительных отношениях с удивительным Катаром, который будет покупать прекрасную американскую военную технику. Каких-то пару недель спустя он уже готов видеть в Катаре большую проблему, требующую жесткого решения.

После объявления о разрыве и дальнейшей блокаде Катара соседями появилась информация, раздобытая Financial Times, о том, что члены правящей семьи Катара отправились на юг Ирака и там попали в заложники к исламистам, и за их освобождение пришлось заплатить миллиард долларов.

То ли это действительно была драматическая история, то ли такую своеобразную форму финансирования боевиков изобрели в Дохе, но факт остается фактом: террористы получили колоссальную сумму на свою поддержку. Меры по блокированию Катара продолжаются.

Закрытая сухопутная граница оставила два способа снабжения страны – через морской порт Рас-Лаффан и по воздуху. Но ОАЭ объявили о закрытии своего порта Фуджейра для судов, направляющихся в Катар, а именно там большая часть проходила дозаправку и прочее техническое обслуживание по пути в Катар и из него. А самолеты катарских авиалиний теперь должны будут делать большие крюки, облетая запрещенное для них воздушное пространство соседей.

По логике, после заявлений Трампа, пусть и с помощью социальных сетей, и США должны каким-то образом наказать Доху. Но для этого, по крайне мере, должны встретиться и обговорить ситуацию глава Белого дома и его госсекретарь. Это уже не говоря о представителя Пентагона, у которых вся деятельность в регионе завязана на военно-воздушную базу в Катаре. Все-таки недаром в Вашингтоне говорят, что в Белом доме рядом с Дональдом Трампом не хватает кого-то из взрослых.