Несмотря на года (а легендарной советской и российской актрисе скоро исполняется 79 лет), голос у Лии Меджидовны Ахеджаковой совершенно не изменился. Едва услышав его, почему-то сразу вспомнилась ее легендарная фраза из бессмертного фильма Эльдара Рязанова «Гараж», где она играла роль младшей научной сотрудницы: «У верблюда два горба, потому что жизнь - борьба».

Замечательная актриса, о которой другой не менее замечательный актер Валентин Гафт как-то сочинил эпиграмму: «Всегда играет одинаково актриса Лия Ахеджакова», в последнее время находится под определенным давлением.

Ахеджакова известна своей активной гражданской позицией. Можно вспомнить, как в июне 2015 года во время интервью телеканалу "Дождь" она принесла публичные извинения «народу Армении за российскую агрессию».

В целом же, с 2011 года Ахеджакова критически относится к действующей российской власти. Выступала против запрета на усыновление российских детей-сирот гражданами США, против возможности введения российских войск на территорию Украины, подписала письмо российского "Союза кинематографистов и профессиональных кинематографических организаций и объединений" своим коллегам с Украины, осуждающее "российскую военную интервенцию на Украину".

Недавно Лия Меджидовна снялась в фильме "Кроткая" режиссера Сергея Лозницы, который назвали русофобским.

А буквально на днях некоторые информационные ресурсы заявили, что Лия Ахеджакова «снова оскорбила россиян и попала в очередной скандал из-за своих слов». Речь идет о ее высказывании о том, что «процент думающих» в России ничтожно мал по сравнению с «патриотическим большинством». Поэтому, по ее словам, Россию «ждут беды».

«Вы уж простите меня ради Бога, я сейчас много работаю, устаю. Никаких интервью не хочу давать, я их столько надавала, больше не хочется. Спасибо вам за внимание», - заявила в беседе с haqqin.az Лия Ахеджакова.

- Вы известны тем, что хорошо разбираетесь в политике…

- Нет, не разбираюсь сейчас, и не хочу в нее «влазить». У меня много неприятностей от этого. Я не буду о политике говорить.

- А если не о внутренней политике России, а о том, что происходит кругом, все эти конфликты…

- Нет, извините. У меня масса проблем из-за этого.

- Может, вам нужна какая-нибудь помощь?

- Никто мне помочь не может, только я сама…