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Итальянский мэр вышел на акцию протеста против Азербайджана эксклюзив

Автор: Записал Заур Расулзаде, отдел политики 

Наш спецкор побеседовал с заместителем вице-президента SOCAR Виталием Беглярбековым о проблемах со строительством газопровода ТАР в Италии: «Мы ни с кем ни в какие переговоры не вступали, занимаемся конкретно реализацией проекта. Если вы хотите знать, будет ли реализован проект ТАР, я отвечу - да и в срок.

Помнится, недовольство проявляли и жители Грузии, когда мы строили трубопровод Баку-Тбилиси -Джейхан, но мы успешно решили все вопросы.

Вот и здесь мы будем приводить в пример нашим итальянским партнерам, как мы успешно сотрудничали с населением и властями в ходе реализации Баку-Тбилиси-Джейхан, а самое главное, в его последующей реализации. При строительстве БТД  в регионе Боржоми не было никаких инцидентов, хотя грузинские экологи выражали свое недовольство. То же самое будет и при строительстве ТАР», - убежден В.Беглярбеков.

Отметим, что в акции в Италии приняли участие представители экологических организаций Неаполя, включая мэра города, активисты комитета «Nо TAP» и другие. Всего собралось около 500 человек. Они распространяли листовки и развешивали плакаты с призывами остановить прокладку ТАР.

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