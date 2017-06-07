Провал попытки Минобороны Армении вбросить в мировое информационное поле очередную дезинформацию, касающуюся, естественно, Азербайджана, не дает покоя армянским СМИ.

Напомним, что "утку" запустило армянское военное ведомство после встречи его министра Вигена Саргсяна с главой МИД Кипра. В распространенном МО Армении пресс-релизе сообщалось, что министр иностранных дел Кипра Иоаннис Касулидес в своей приветственной речи якобы подчеркнул, что «Арцах является исторической армянской территорией, которая всегда была заселена армянами, боровшихся за свою безопасность и объявивших о своей независимости».

Странный реверанс в адрес сепаратистов от главы МИД разделенной страны. Уж кому-кому, но не кипрскому руководству выражать поддержку армянским «отделенцам» и «независимцам».

Нaqqin.az решил прояснить ситуацию буквально с места событий, обратившись к известному кипрскому политологу, члену межобщинного диалога по урегулированию кипрской проблемы, главе муниципалитета города Кетреа, бывшему секретарю Министерства юстиции и общественного порядка Кипра, члену Института совета попечителей острова, кавалеру высшей государственной награды Франции «Ордена Почетного легиона», авторитетному общественному деятелю Петросу Карекласу.

Кареклас переправил наше обращение в кипрский МИД и получил весьма конкретный ответ, в котором глава внешнеполитического ведомства Кипра категорически отрицает, что он делал такое заявление на встрече с министром обороны Армении или в присутствии кого-либо другого.

«Позицию Кипра уполномочен представлять МИД Кипра, а не военное ведомство другого государства», - убежден Кареклас.

Интересно, что за репутацию МО Армении заступился news.am, который выдал цитату из якобы нового заявления МИД Кипра: «Мы ни в коем случае не отказываемся от высказываний, сделанных главой МИД Кипра Иоаннисом Касулидесом во время встречи с министром обороны Армении Вигеном Саргсяном».

Армянское издание, правда, не уточняет, когда и кому было сделано подобное заявление МИДа Кипра. Обращает внимание многозначительность и двойственность оборота речи, мол, «министр не отказывается от своих слов» и замалчивание, от каких именно слов. Смысл фразы можно расценить и как отрицание, что министр что-либо говорил о принадлежности Нагорного Карабаха, и как то, что, мол, говорил и будет утверждать в том же духе.

В Азербайджане, да и во всем мире уже привыкли к дезинформации из уст армянских политиков. Чего стоила фикция с якобы изобретенным в Армении чудо-средством от СПИДа «Арменикум». О новом грандиозном «изобретении» при здравом уме и ясном сознании в 1998 году поведал миру министр здравоохранения Армении. Того же свойства сообщения об убийствах и самоубийствах на почве внеуставных отношений в армянской армии, которые МО Армении старательно списывает на азербайджанских снайперов. Помнится, скандальный прокол МО произошел в канун Евровидения в Баку, когда гибель солдата, расстрелянного сослуживцем буквально в упор, списали на обстрел с азербайджанской стороны.

Но в данном случае МО Армении подставил МИД другой страны. Видимо, в таком же духе, чисто по-солдафонски решили рассорить Азербайджан и Кипр, а заодно и греческую общину с турецкой, которая полностью поддерживает Азербайджан в вопросе территориальной целостности.

В ответ на запрос haqqin.az глава пресс службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев ответил:

«МИД Азербайджана уже выражал свою позицию и беспокойство по этому поводу. Напомню, что 26 января этого года глава МИД Кипра, выступая на постоянном совете ОБСЕ в качестве председателя Комитета министров Совета Европы, в очередной раз подтвердил приверженность своей страны принципам территориальной целостности, суверенитета и политической независимости государств. Однако как отмечается в пресс-релизе, распространенном Министерством обороны Армении, есть и иное высказывание главы МИД Кипра, особенно по поводу территориальной целостности Азербайджана. Если такое высказывание не имело места, то согласно дипломатическому протоколу, МИД Кипра мог бы представить официальную реакцию по этому вопросу».