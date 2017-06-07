Железноводск – город-курорт, который с удивительной силой притягивает туристов. Еще по старой «советской» памяти отдохнуть и поправить свое здоровье в этом городе стремятся отдыхающие со всего постсоветсткого пространства. О новых тенденциях въездного туризма, развитии туристической индустрии и не только в эксклюзивном интервью haqqin.az рассказывает глава этого города-курорта Евгений Моисеев.

- Кавказские Минеральные воды были и остаются популярным туристическим направлением для жителей Азербайджана. Чем на Ваш взгляд так интересен Железноводск, и что он может предложить туристам?

- Железноводск – всероссийская, а в прошлом и всесоюзная здравница. Наш город посещают ежегодно более 100 тысяч туристов. Из них почти 3% составляют гости из Азербайджана.

В Железноводске находится крупнейшая грязелечебница в Европе. У нас располагаются 23 здравницы, способные принять единовременно более 6 тысяч отдыхающих. Уникальные источники, неповторимая природа, профессиональные врачи – все это к услугам отдыхающих. В Железноводске располагаются памятники культурного наследия. Здесь жили и творили свои бессмертные произведения русские классики – Пушкин, Лермонтов, Толстой…

- Город Железноводск «моложе», если можно так сказать, в сравнении со своими кавминводскими соседями. В справочниках отмечается, что 26 июля (7 августа) 1810 года известный врач и гуманист Федор Гааз обнаружил на склоне горы Железной минеральные источники, и с тех пор эта дата считается днем рождения города-курорта…

- На самом деле Железноводск имеет очень древнюю и богатую историю. Здесь с VII века проходил Великий шелковый путь, связывавший Азию и Европу. Караваны, везущие китайский шелк, делали остановку у горы Развалки, чтобы испить «живой воды» перед последним переходом к черноморским портам Абхазии.

В 1900 году год вокруг горы Железной и на западном склоне горы Развалка появились обустроенные дорожки терренкуров (Терренкур - от французского языка Terrain - местность и немецкого Kur - лечение. Данным термином называют один из методов лечения, который используется в санаторно-курортной отрасли – ред.).

Терренкуры Железноводска, обвиваясь вокруг горы Железной, спускаются к живописному озеру. Их протяженность более 8 км.

Минеральные воды Железноводска отличаются друг от друга главным образом температурой. Некоторые источники имеют в составе радон в количествах, достаточных для лечебных целей, а также соли радия.

Вода применяется при различных заболеваниях, а также используется в качестве столовой воды.

У терренкура вокруг горы Железной располагаются основные достопримечательности Железноводска, созданные в начале XX-го столетия. Каскадная лестница, напоминающая Петергоф, дача Эмира Бухарского - образец эклектики, навеянной узбекским зодчеством, Пушкинская галерея, бюветы Лермонтовского и Славяновского источников, сохранившие неоклассическую традицию, Смирновский источник, с бюветами, изящно объединенными анфиладой - напоминание о романтике русских конструктивистов.

Самым удивительным и таинственным местом в Железноводске считается гора Развалка. Здесь была обнаружена удивительная особенность этой местности – «летняя мерзлота», которая до сих пор мало изучена. На площади в 25 га, в летний зной под слоем мха можно найти пластинки льда. В июле температура воздуха на поверхности почвы всего +8, а в щелях между камнями +1. В районе «летней мерзлоты» иначе выглядит животный мир и растительный мир: здесь встречается животные и растения северных широт.

Происхождение холодной воды Графского источника вблизи самых горячих источников на Кавминводах – железноводских, также связано с особенностями строения Развалки. Это самый холодный источник Кавминвод.

- Буквально на днях на Кавминводах стартовал «высокий» курортный сезон. Чем удивит Железноводск?

- В этом году все курортные города Ставропольского края отрыли курортный сезон одновременно. Мы постарались подойти к этому событию творчески и вместе с тем не упустить ноту патриотизма. В канун праздника под небом Железноводска прозвучал Гимн России и гимн Железноводска в синхронном исполнении почти 400 музыкантов, которые прошли по центральной улице города в рамках марш-парада духовых оркестров, знаменующего открытие в регионе «высокого» летнего курортного сезона.

- Почти 400 музыкантов исполнили Гимн России… Вы хотели установить еще один рекорд? Новость о рекордном «Синем платочке», который сшил Железноводск ко Дню Победы широко обсуждалась…

- У нас были такие мысли, но мы решили, что одного рекорда в год вполне достаточно (смеется). «Синий платочек» стал символом единства народов и поколений. Почти четыре тысячи человек со всего мира написали на нем имена своих родственников, подаривших планете Победу.

Азербайджан активно принял участие в нашей акции. Туристы из Баку, Шемахи, Гянджи и других городов приходили в штаб акции, чтобы поучаствовать. Очень много было обращений из Азербайджана в социальных сетях – люди, которые не имели возможности лично приехать, связывались с нашими волонтерами и те вписывали имена героев.

Я считаю, что цель нашей акции - объединить людей и напомнить всем, что Великая Победа стала возможной только потому, что все народы в едином порыве встали на защиту Родины – была достигнута.

- Совсем недавно вы в составе делегации Ставропольского края посетили ежегодную Международную туристическую выставку “Туризм и путешествия” AITF-2017, которая проходила в Баку. Насколько известно, сотрудничество между Азербайджаном и Ставропольским краем весьма успешно развивается. Строятся новые санатории, подписываются «побратимские» соглашения между городами… А в Железноводске есть такие планы?

- Планы, безусловно, есть. Мы открыты для любого сотрудничества и сейчас уже создана рабочая группа по привлечению инвесторов из ближнего и дальнего зарубежья. Азербайджан весьма интересен нам как партнер. Нас связывает общее прошлое и вековая дружба наших народов. Инвесторы из Азербайджана уже реализовали на Ставрополье несколько успешных проектов. Мы надеемся, что наши будущие отношения будет столь же продуктивными.

В Железноводске зарегистрировано отделение региональной азербайджанской общины «Араз», которое насчитывает 112 человек. Всего на территории нашего городского округа постоянно проживает более 300 азербайджанцев.

Сейчас в разработке управления культуры администрации Железноводска находится проект проведения «Дней национальностей

- И напоследок, несколько слов о ваших впечатлениях от визита в Баку…

- Баку мне очень понравился. Он удивляет своей красотой и великолепием. Древний и одновременно очень современный город, где встречается восток и запад. Я надеюсь, что у меня будет еще не один радостный повод посетить вашу прекрасную страну.