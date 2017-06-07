Суд Лондона принял положительное решение по Межбанку

Следом за Нью-Йоркским судом суд Лондона также принял положительное решение относительно Международного банка Азербайджана (МБА) с целью предотвращения судебных исков в Великобритании со стороны иностранных кредиторов в отношении активов банка, говорится в сообщении МБА.

Согласно решению суда, иностранные кредиторы не смогут предъявлять требований в отношении активов или обязательств банка без его разрешения. Это способствует процессу добровольной реструктуризации обязательств МБА перед зарубежными кредиторами.

Как сообщалось ранее, в рамках оздоровления Международного банка Азербайджана объявлена добровольная реструктуризация его обязательств. В результате реструктуризации долги банка в иностранной валюте, привлеченные у определенных финансовых институтов, будут переданы государству. При этом, как отмечается, план реструктуризации будет осуществляться на основе договоренностей, достигнутых на общем собрании с участием как минимум двух третей кредиторов.

До завершения процедуры передачи долгов государству исполнение обязательств перед зарубежными кредиторами (за исключением оплаты процентов по сделкам торгового финансирования) приостанавливается. Что касается других обязательств банка, в том числе операций по всем вкладам юридических и физических лиц, как граждан страны, так и нерезидентов, то их исполнение будет продолжено в текущем режиме.