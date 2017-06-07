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Цены на нефть стабилизировались

 

Цены на нефть стабильны сегодня после существенного скачка по итогам предыдущей сессии.

Стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени опустилась на $0,03 (0,06%) — до $50,09 за баррель. К закрытию рынка во вторник фьючерсы выросли в цене на $0,65 (1,31%) — до $50,12 за баррель.

Цена на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,05 (0,1%) — до $48,14 за баррель. Контракт подорожал на $0,79 (1,67%) — до $48,19 за баррель по итогам предыдущей сессии.

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