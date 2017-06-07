Массовые аресты сотрудников Amnesty International в Турции

Турецкие власти задержали главу местного офиса правозащитной организации Amnesty International Танера Кылыча по подозрению в причастности к попытке военного переворота 2016 года, говорится в заявлении организации, передает РИА Новости.

Сообщается, что вместе с Кылычом во вторник в Измире были задержаны еще 22 сотрудника турецкого офиса организации.

«Мы призываем турецкие власти немедленно освободить Танера Кылыча и 22 юристов, а также снять с них все обвинения», — говорится в заявлении генерального секретаря организации Салила Шетти.

В ночь с 15 на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. Власти Турции обвинили Гюлена в организации попытки переворота и потребовали от США его экстрадиции.