Путин усомнился в надежности американской ПРО

Система противоракетной обороны США не обеспечивает безопасность всей территории страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, сообщает Bloomberg.
«На сегодняшний день ракетный щит не смог бы защитить Соединенные Штаты», — высказался Путин.
Ранее, в другом фрагменте интервью Стоуну, Путин сказал, что в войне между Россией и США, если бы она перешла в «горячую» фазу, не выжил бы никто.
Документальный фильма Стоуна о Владимире Путине выйдет на канале Showtime 12-15 июня.