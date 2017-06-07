Эрдоган обвиняет Минскую группу ОБСЕ

Минская группа ОБСЕ не смогла решить конфликт между Арменией и Азербайджаном, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает сегодня телеканал Haber7.
По словам Эрдогана, деятельность Минской группы ОБСЕ по поводу решения конфликта между Арменией и Азербайджаном неэффективна.
Глава государства также отметил, что входящие в Минскую группу ОБСЕ страны являются членами Совета Безопасности ООН.
«Как только одна из этих стран выступает за урегулирование конфликта, другая ставит на это вето. И это основное препятствие для решения конфликтов», — сказал Эрдоган.