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Эрдоган обвиняет Минскую группу ОБСЕ

 

Минская группа ОБСЕ не смогла решить конфликт между Арменией и Азербайджаном, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает сегодня телеканал Haber7.

По словам Эрдогана, деятельность Минской группы ОБСЕ по поводу решения конфликта между Арменией и Азербайджаном неэффективна.

Глава государства также отметил, что входящие в Минскую группу ОБСЕ страны являются членами Совета Безопасности ООН.

«Как только одна из этих стран выступает за урегулирование конфликта, другая ставит на это вето. И это основное препятствие для решения конфликтов», — сказал Эрдоган.

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