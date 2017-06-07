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Террористические атаки в Тегеране: есть убитые и раненые обновлено 11:50; фото; видео

 

Один из участников нападения на мавзолей Хомейни, расположенный в пригороде Тегерана, покончил с собой, приняв цианистый калий, передает иранский телеканал Press TV со ссылкой на источники.

Ранее иранские СМИ сообщили, что один из напавших на мавзолей привел в действие взрывное устройство. По данным агентства Mehr, бомбу взорвала смертница в западном дворе мавзолея.

*  *  *11:44

Террористом-смертником в мавзолее имама Хомейни в Тегеране была женщина, сообщает агентство Мehr.

*  *  *11:35

Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на парламентский комплекс в Тегеране, а также за теракт у мавзолея имама Хомейни. Об этом сообщает иранское информагентство FARS.

*   *    *11:26

По данным ряда иранских СМИ, в Тегеране произошел взрыв на станции метро «Имам Хомейни». Информации о пострадавших или погибших в результате произошедшего пока нет, передает Life.

Это уже третий инцидент в иранской столице за сегодня. Ранее несколько вооруженных мужчин ворвались в парламент страны, открыли стрельбу и взяли нескольких заложников. На данный момент об их судьбе ничего не известно.

Сообщается также, что один из участников нападения в парламенте Ирана является смертником, в данный момент он окружен силами безопасности, передает агентство Fars.

«Один из участвовавших в стрельбе в иранском парламенте является смертником, он взят в окружение силами безопасности», — говорится в сообщении агентства в Twitter.

*   *   *10:51

Согласно поступающей информации, в иранский парламент ворвались трое человек, вооруженных пистолетом и автоматами Калашникова, и открыли стрельбу по посетителям парламентского комплекса и депутатам. В результате стрельбы погиб один из сотрудников службы охраны парламента Ирана, еще двое ранены, сообщает агентство Mehr.

По данным ISNA, один из нападавших у мавзолея аятоллы Хомейни подорвал себя, сообщается о погибшем и пяти раненых.

*    *    *10:44

Рядом с мавзолеем аятоллы Хомейни в Тегеране идет стрельба, сообщило в твиттере иранское агентство Tasnim.

Также сообщается, что иранский депутат Ильяс Хазрати заявил о том, что нападавших в иранском парламенте было трое, один из которых уже задержан, передает агентство Fars.

*    *    *10:27

Неизвестный открыл огонь в парламенте Ирана, в результате один человек получил ранение в ногу, передает агентство Tasnim.

По данным агентства, стрельба продолжается, личность и цели нападавшего пока не установлены.

Как сообщает Tasnim, мужчина взял в заложники несколько человек, продолжается перестрелка.

*   *   *10:15

Иранские агентства Fars и Mehr сообщили о стрельбе в иранском парламенте, передает CNN Turk.

По информации агентства Tasnim, по меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы, открытой в парламенте Ирана.

 

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