Один из участников нападения на мавзолей Хомейни, расположенный в пригороде Тегерана, покончил с собой, приняв цианистый калий, передает иранский телеканал Press TV со ссылкой на источники.

Ранее иранские СМИ сообщили, что один из напавших на мавзолей привел в действие взрывное устройство. По данным агентства Mehr, бомбу взорвала смертница в западном дворе мавзолея.

People gather outside Iran Parliament in central Tehran after the shooting incident #tehranshooting pic.twitter.com/OGZ90zchZS